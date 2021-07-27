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الثلاثاء، 27-07-2021 11:37 ص

الولايات المتحدة تسلم تونس مليون لتر من الأكسجين لمكافحة كورونا

تونس-وامريكا


الوكيل الإخباري- تسلمت تونس، يوم أمس الاثنين، 310 أسطوانات تحتوي على مليون لتر من الأكسجين ممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مساهمتها في دعم جهود السلطات التونسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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وأعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، أن طائرة عسكرية تونسية نقلت هذه المساعدات يوم أمس الأثنين، من الولايات المتحدة إلى مطار "تونس قرطاج". 


وأضافت، أن الجيش التونسي سيتولى توزيع هذه الأسطوانات من الأكسجين فورا على عدة مؤسسات طبية في مناطق مختلفة من البلاد.


كما أعربت الرئاسة التونسية عن شكرها للولايات المتحدة على هذا "المد التضامني الهام في الظرف الصحي الصعب الذي تمر به تونس".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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