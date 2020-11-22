الأحد 22-11-2020
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الأحد، 22-11-2020 09:08 ص

الولايات المتحدة تسمح باستخدام علاج لكورونا

عقار-ريميدسيفير


الوكيل الإخباري- منحت الإدارة الأميركيّة للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) ومقرها مدينة سلفر سبرنج في ولاية مريلاند الأميركية المحاذية لواشنطن العاصمة، مساء أمس السبت، موافقة طارئة لاستخدام علاج لفيروس كورونا طوّرته شركة التكنولوجيا الحيويّة "ريجينيرون"، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

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وقال المسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير ستيفن هان، إنّ "السماح بهذه العلاجات بالأجسام المضادّة الأحادية النسيلة قد يُتيح للمرضى تجنّب دخول المستشفى ويُخفّف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا".


ويذكر أن علاج شركة ريجينيرون قد استُخدم للرئيس الأميركي دونالد ترمب عندما أصيب بفيروس كورونا المستجد الشهر الماضي.


 




 

 


 

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