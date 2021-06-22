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الثلاثاء، 22-06-2021 09:18 ص

الولايات المتحدة تعطي 318 مليون جرعة من لقاحات كورونا

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الوكيل الإخباري - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة أعطت 318 مليونا و576441 جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في البلاد حتى يوم الاثنين.اضافة اعلان


وبهذا يرتفع الرقم من 317 مليونا و966408 جرعات، أعلنت المراكز الأمريكية توزيعها حتى 20 يونيو حزيران.

وقالت المراكز إن 177 مليونا و342954 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما حصل 150 مليونا و46006 على تطعيم كامل حتى يوم الاثنين.

ويشمل إحصاء المراكز حتى صباح يوم الاثنين اللقاحات التي تتطلب الحصول على جرعتين مثل لقاحي مودرنا وفايزر/بيونتيك، إلى جانب لقاح جونسون اند جونسون الذي يتطلب الحصول على جرعة واحدة فقط.

 




 

 


 

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