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الجمعة، 10-06-2022 08:46 م

الولايات المتحدة تعلق متطلبات اختبار كورونا لدخول البلاد

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الوكيل الإخباري - علقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، متطلبات إيداع نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية، لكل من يريد دخل البلاد، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين.

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وقال مسؤول أمريكي: "تعلن الإدارة عن تحديث مهم: لن يطلب مركز السيطرة على الأمراض بعد الآن اختبار كوفيد-19 قبل المغادرة للمسافرين جوا المتجهين إلى الولايات المتحدة، اعتبارا من يوم الأحد 12 يونيو في تمام الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت الشرقي".


وأفاد بأن "مركز السيطرة على الأمراض حدد بناء على العلم والبيانات أن هذا المطلب لم يعد ضروريا في هذا الوقت. سيجري مركز السيطرة على الأمراض إعادة تقييم لهذا القرار في غضون 90 يوما، وكما هو الحال مع السياسات الأخرى، سيواصل مركز السيطرة على الأمراض تقييمه على أساس مستمر".

 


RT

 




 

 


 

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