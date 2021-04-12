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الإثنين، 12-04-2021 09:33 ص

الولايات المتحدة تقترب من منح 200 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

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الوكيل الإخباري- قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، إن السلطات الصحية وزعت 237 مليونا و796105 جرعات لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

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وأشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى أنها أعطت منها أكثر من 187 مليون جرعة.


وأوضحت المراكز أن الجرعات الموزعة من لقاحات فايزر-بيونتك، ومودرنا، وجونسون آند جونسون.


هذا وتتصدر الولايات المتحدة، دول العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا وعدد الوفيات، وفقا لرويترز.


وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، اليوم الاثنين، بأن عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت الـ 31,196,121 حالة.


وبحسب بيانات الجامعة بلغت حصيلة الوفيات 562,064.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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