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الأحد، 18-10-2020 07:18 م

الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى 224 ألفاً

كورونا


الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة، الأحد، إلى 224 ألفا و295، بعد تسجيل 584 حالة جديدة.
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وبحسب معطيات موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 8 ملايين و345 ألفا و317، عقب تسجيل 50 ألفا و879 حالة جديدة.

وأظهرت المعطيات تجاوز عدد المتعافين من الفيروس 5 ملايين و432 ألفا، فيما تخطى عدد اختبارات الكشف عن كورونا 124 مليونا و819 ألفا.

وبحسب الموقع، تتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها في الوفيات البرازيل والهند، وفي الإصابات الهند والبرازيل.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 40 مليونا و56 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و155 ألفا، وتعافى ما يزيد على 29 مليونا و951 ألفا، وفق الموقع ذاته. 

 




 

 


 

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