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الجمعة، 20-08-2021 01:12 م

الولايات المتحدة: 20 ألف طالب في الحجر الصحي بعد أسبوع من بدء العام الدراسي

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الوكيل الإخباري - يوجد أكثر من 20000 طالب في ولاية ميسيسيبي الأمريكية في الحجر الصحي بعد تعرضهم لفيروس كورونا خلال الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي.

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وقال عالم الأوبئة بالولاية بول بايرز: "عندما تنظر إلى عدد مثل 20 ألف طالب في الحجر الصحي في أي أسبوع معين، فإن هذا يتجاوز ما شهدناه عندما كنا في ذروتنا السابقة".


وقالت وزارة الصحة بالولاية إن 5 في المائة من جميع طلاب ولاية ميسيسيبي كانوا في الحجر الصحي اعتبارا من يوم الجمعة، نهاية الأسبوع الدراسي الأول والذي ورد فيه أن أكثر من 4500 طالب أثبتت إصابتهم بالفيروس.
هذا وتكافح ولاية ميسيسيبي، التي لديها ثاني أقل معدل تطعيم في البلاد، للتعامل مع زيادة في عدد الحالات.


وهذه الولاية 36 في المائة فقط من سكانها ملقحين بالكامل، وأبلغت عن أكثر من 396000 إصابة مع أكثر من 7000 حالة وفاة، وفقا لبيانات من جونز هوبكنز.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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