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الخميس، 01-04-2021 08:37 ص

دق ناقوس الخطر

اليابان .. إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء كورونا

يابان
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الخميس، أن بلاده ستتخذ إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

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وقال نيشيمورا الذي يشرف على تصدي اليابان للجائحة إن الإجراءات ستستمر من الخامس من أبريل الجاري حتى الخامس من مايو المقبل.


وكان حاكم أوساكا قد دق ناقوس الخطر، أمس الأربعاء، من موجة إصابات جديدة قد تصبح الأسوأ حتى الآن في المنطقة.


وسجلت اليابان منذ بداية تفشي الوباء نحو 480000 إصابة بالفيروس، وأكثر من 9 آلاف وفاة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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