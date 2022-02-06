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الأحد، 06-02-2022 12:25 م

اليابان تتجاوز 100 ألف إصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري- تجاوزت اليابان حاجز 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد منذ بداية الجائحة.

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وقالت السلطات الصحية اليابانية في بيان اليوم الأحد، إن العاصمة طوكيو سجلت 21122 إصابة جديدة بالفيروس، لافتة الى أن هذه الحصيلة تعد أعلى ثاني حصيلة يومية بعد تلك التي سجلتها الخميس الماضي، كما سجلت أكثر من 117 وفاة خلال 24 ساعة الماضية .


وعلى مستوى البلاد عامة، سجلت اليابان 100949 إصابة جديدة، فيما بلغت نسبة إشغال المستشفيات المخصصة لمصابي الفيروس في طوكيو 55ر1 بالمئة الجمعة الماضي، وفقا لوكالة "كيودو"الإخبارية.


وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ الجائحة الى أكثر من ثلاثة ملايين إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات الى أكثر من 19 ألف شخص .

 

بترا

 




 

 


 

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