اليابان: تحذيرات من آثار طويلة الأمد على مصابي كورونا

الوكيل الاخباري -

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حذر أطباء يابانيون من آثار جانبية لفترة طويلة بعد الشفاء من كورونا بخاصة بين الشباب، مثل الشعور بالضيق وصعوبة التنفس، داعين الحكومة إلى اتخاذ تدابير مضادة.وتُجري بعض الدول مثل إيطاليا والولايات المتحدة دراسات حول الآثار طويلة الأمد للفيروس، في حين أظهرت دراسة أجراها المركز الوطني للصحة العالمية والأدوية في اليابان على مرضى فيروس كورونا الذين غادروا المشافي أنه في بعض الحالات استمرت معاناة الأشخاص من صعوبات في التنفس واضطرابات في حاسة الشم لمدة أربعة أشهر بعد ظهور الأعراض، إضافة الى تساقط الشعر.