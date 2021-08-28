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السبت، 28-08-2021 08:12 م

اليابان تحقق في حالتي وفاة بعد استخدام لقاحات موديرنا الأمريكية

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الوكيل الاخباري- فتحت اليابان تحقيقا في وفاة شخصين تلقيا لقاحي موديرنا من شحنات علق استخدامها لاحتواء بعض أنابيبها على مواد ملوثة، على ما أعلنت وزارة الصحة، السبت.

وتوفي الرجلان البالغان 30 و38 عاما في آب/أغسطس، بعد تلقيهما الجرعة الثانية من لقاح موديرنا من إحدى الشحنات الثلاث التي علقت الحكومة استخدامها الخميس، بحسب ما أفادت الوزارة في بيان.

وأوضحت الوزارة أن سبب وفاتهما قيد التحقيق، مشيرة إلى أن ”العلاقة السببية مع تلقيهما اللقاح لا تعرف في الوقت الحاضر“.

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وأشارت إلى أن الرجلين اللذين أصيبا بالحمى بعد تلقيحهما لم يكونا يعانيان مشكلات صحية، أو سوابق حساسية.

وأعلنت اليابان، الخميس، تعليق استخدام 1,63 مليون جرعة من لقاح شركة موديرنا الأميركية، بعد تقارير عن مواد ملوثة في بعض القوارير التي وصلت ضمن ثلاث شحنات.

ووزعت هذه اللقاحات على أكثر من 800 مركز تلقيح في البلاد.

 

المصدر: إرم

 

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