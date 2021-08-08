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الأحد، 08-08-2021 08:01 ص

اليابان تسجل أول إصابة بطفرة لامدا المتحورة من كورونا

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الوكيل الإخباري - سجلت اليابان أول حالة إصابة بطفرة "لامدا" المتحورة من فيروس كورونا، والتي تم اكتشافها لأول مرة في بيرو.

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وقال مسؤولون في وزارة الصحة اليابانية إن "الإصابة كانت لامرأة في الثلاثينيات من عمرها اكتشفتها السلطات بعد فحصها في مطار هانيدا الدولي لدى وصولها من بيرو في 20 يوليو الماضي".


وأضافوا أن "إصابتها ثبتت في فحص الحجر الصحي في المطار، دون أن تبدي أي أعراض".


وأشاروا إلى أن "الفيروس تابع لطفرة (لامدا) بعد تحليل أجراه المعهد الوطني للأمراض المعدية، الذي أكد بأنه بعد مقارنة الطفرة بالسلالة التقليدية، فإنها قد تكون أكثر عدوى ومقاومة أقوى للقاحات، لكن تفاصيلها غير معروفة حتى الآن".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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