الثلاثاء 07-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

طالبان مستعدة لإقامة علاقات مع واشنطن

أفغانستان.. تشكيل حكومة تصريف أعمال برئاسة الملا محمد حسن

إغلاق 3 منشآت في الكرك لمخالفتها أوامر الدفاع

وزير الأشغال يبحث مع نظيره الفلسطيني أوجه التعاون المشترك

سفراء ومحافظان يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

الحنيفات يلتقي مربي الثروة الحيوانية في الجيزة والموقر

الأمن العام يحذر الأردنيين من سناب شات

تضرر أكثر من 1800 أسرة بولاية سودانية

الثلاثاء، 07-09-2021 04:51 م

اليابان تسجل وفاة ثالثة بعد التطعيم بلقاح موديرنا

لقاح6


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن وفاة رجل، في ثالث حالة وفاة يتم تسجيلها بعد التطعيم بلقاح "موديرنا" المضاد لكورونا، الذي تم سحبه في وقت سابق بعد اكتشاف قوارير تحتوي على مواد غريبة.

اضافة اعلان


وقالت الوزراة إن رجلا يبلغ من العمر 49 عاما، وهو ثالث شخص توفي في البلاد بعد تلقيه لقاح موديرنا، حصل على جرعة اللقاح في 11 أغسطس الماضي وتوفي في اليوم التالي.


وأوضحت الوزارة أن العلاقة السببية بين التطعيم والوفاة غير معروفة حتى الآن.
وبحسب التقارير الطبية كان الرجل يعاني من حساسية، ولم تكشف الفحوصات عن نزيف في المخ ولا تشوهات في القلب أو غيرها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61375ab642360475a6536296 (1)

كل ما تحتاج معرفته حول فيروس نيباه الأكثر فتكا من كورونا

لقاح 3

77% من سكان الصين تلقوا لقاح كورونا

c614baf6-0ce7-4853-87ce-3b31be594c85

11 وفاة و2762 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

طيران روسيا

روسيا: توقيف 6 طيارين عن العمل لرفضهم تلقي لقاح كورونا

edited_Istanbul_Turkey_disinfecting_municipal_workers_shutterstock_1692211396

تركيا تعلن رصد حالتي إصابة بمتحور 'مو'

مصر

الصحة المصرية تكشف أعراض الإصابة بمتحور 'دلتا بلس'

أخبار متعلقة
6014611742360462145d1068

عقوبات تصل إلى الفصل للموظفين الرافضين للقاح كورونا في تورونتو

thumbs_b_c_059d6dbd9d8e53f63d9861644a568a88

100 وفاة و 38046 إصابة بكورونا في بريطانيا

1-1344390

قطر: استقرار نسبي في إصابات كورونا اليومية وحالة وفاة واحدة

6128d2594236047bbb4383a8

ليتوانيا: 24 شخصا توفوا بكورونا رغم تطعيمهم بالكامل

ك

روسيا تسجل لقاحا رابعا ضد فيروس كورونا

60eac8c94c59b7463c3b64d0

بريطانيا تسجل 35847 إصابة جديدة بكورونا و149 وفاة