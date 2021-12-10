الجمعة 10-12-2021
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الجمعة، 10-12-2021 06:39 م

اليابان تسجل 8 حالات إصابة جديدة بأوميكرون

يابان


الوكيل الإخباري - أكد مسؤولو الصحة في اليابان تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بمتحور "أوميكرون"، ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة بهذا المتحور في البلاد إلى 12 حالة، وفق ما أعلنت الحكومة، اليوم الجمعة.

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وثبتت إصابة 8 أشخاص بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، لدى وصولهم إلى مطارات يابانية، من أواخر نوفمبر حتى بداية هذا الشهر، حسبما جاء في بيان لوزارة الصحة اليابانية.


وتبين أن اثنين من المصابين امرأة في الثلاثينيات من عمرها وصبي، وصلا من ناميبيا في 28 نوفمبر على نفس الرحلة مع دبلوماسي ناميبي كان أول حالة مؤكدة في اليابان للإصابة بالمتحور "أوميكرون".


ووصلت الحالات الست المؤكدة الأخرى من الولايات المتحدة وموزمبيق والكونغو في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وتم عزل أصحابها، وفقا لوزارة الصحة.


وخففت اليابان القيود على الحدود الشهر الماضي، فيما توسعت تدريجيا في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، لكنها أعادت منذ ذلك الوقت فرض حظر على الوافدين الأجانب وقيدت عدد الوافدين يوميا بـ 3500 شخص.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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