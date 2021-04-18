الأحد 18-04-2021
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الأحد، 18-04-2021 01:55 م

اليابان تطلب من فايزر المزيد من لقاحات كورونا

فايزر


الوكيل الإخباري - طلب رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، من شركة "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية إمدادات إضافية من لقاحها ضد كوفيد – 19، لتسريع حملة التطعيم المتأخرة عن العديد من البلدان الأخرى.

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وبعد إجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض، اختتم سوغا زيارته لواشنطن أمس السبت بمكالمة هاتفية مع الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا.


وقال الوزير الياباني المكلف بالتطعيمات، تارو كونو، في برنامج حواري تلفزيوني ياباني، اليوم الأحد، إن الجانبين "توصلا عمليا إلى اتفاق" بشأن إمدادات اللقاحات.
وطلب سوغا من بورلا، إمدادات إضافية من شأنها أن تغطي جميع المحتاجين المؤهلين لتلقي اللقاح بحلول سبتمبر، وكذلك لضمان التسليم المستقر والفوري لشحنات اللقاح الجارية، حسبما قال مسؤولون يابانيون.


وفقا للمسؤولين، أخبر بورلا رئيس الوزراء الياباني سوغا أن شركة "فايزر" تخطط للتنسيق الوثيق مع الحكومة اليابانية لمناقشة الطلبات.


ويتعين على اليابان، التي لا يزال تطوير لقاحها الخاص في مراحله المبكرة، الاعتماد على الواردات من اللقاحات الأجنبية، ووقعت اتفاقيات مع شركات " فايرز" و"أسترازينيكا" و"موديرنا"، حسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".


ولقاح "فايزر" هو الوحيد الذي وافقت عليه اليابان حتى الآن.


وقالت الحكومة اليابانية إنها أمنت الحصول على 314 مليون جرعة تكفي لتغطية سكانها بالكامل بنهاية هذا العام، تتضمن 144 مليون جرعة من شركة "فايزر".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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