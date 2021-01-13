اليابان تعلن توسيع نطاق حالة الطوارئ لتشمل 7 مقاطعات إضافية

الوكيل الاخباري -

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أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في سبع محافظات إضافية لتوسيع الإجراءات الاحترازية لمنع تزايد انتشار جائحة كورونا.وبحسب وكالة انباء كيودو اليابانية، أضاف سوجا أن اليابان ستعلق ايضا دخول جميع الأجانب غير المقيمين إلى البلاد، حيث تجاوز الإجمالي التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان 300 ألف حالة وسط الارتفاع الأخير في الإصابات.وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستستمر حتى السابع من شباط المقبل، وهو الموعد المحدد لانتهاء حالة الطوارئ في البلاد.وتشير آخر البيانات الرسمية إلى أن اليابان سجلت أكثر من 4 آلاف وفاة بفيروس كورونا حتى الآن.