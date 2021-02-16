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الثلاثاء، 16-02-2021 12:04 م

لعدم توفر العدد الكافي

اليابان تفقد كميات من لقاحات فايزر

اليابان
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال أمين عام مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو إن السلطات الصحية في بلاده ستفقد كمية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي تنتجها شركة "فايزر" الأمريكية.

وذكر كاتو، في مؤتمر صحفي عقده في طوكيو، أن سبب ذلك يعود إلى عدم توفر العدد الكافي، من زرَّاقات خاصة بالحقن.

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وأضاف كاتو: "عملية شراء الكمية الكافية من هذه المحاقن الخاصة، ليست بالأمر السهل، لعدم توفر الكميات الكافية منها في جميع أنحاء العالم. نحن نتفاوض حاليا مع العديد من الشركات المنتجة لها".


وتحتوي كل "أمبولة" من لقاح "فايزر"، على 6 جرعات من اللقاح ويمكن سحبها بالكامل من هناك بواسطة محاقن خاصة، أما استخدام المحاقن العادية، فيسمح بسحب 5 جرعات فقط، مما يؤدي إلى فقدان الجرعة السادسة.  


ونتيجة لذلك، ستكفي الكمية المتوفرة من لقاحات "فايزر"، لتطعيم حوالي 60 مليون شخص فقط، بدلا من 72 مليونا وفقا للخطة الأصلية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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