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الأربعاء، 25-08-2021 06:35 م

اليابان توسع حالة الطوارئ بسبب كورونا لتشمل 8 محافظات أخرى

ابان


الوكيل الإخباري - وسعت اليابان حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أضافت 8 محافظات أخرى لحالة الطوارئ، بسبب زيادة عدد الإصابات التي تغذيها سلالة "دلتا".

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ومددت الحكومة الأسبوع الماضي الطوارئ حتى 12 سبتمبر المقبل، ووسعت المناطق التي تشملها الطوارئ إلى 13 محافظة بعد أن كانت ست محافظات، بينها طوكيو.


ومع إضافة أربع محافظات جديدة إلى حالة "شبه طوارئ" منفصلة، تخضع الآن 33 من أصل 47 محافظة يابانية لحالة الطوارئ.
وقامت السلطات برفع ثماني محافظات من حالة شبه الطوارئ إلى حالة طوارئ كاملة.


وشملت هذه المحافظات هوكايدو ومياغي في الشمال، وآيتشي وغيفو في وسط اليابان، وهيروشيما وأوكاياما في الغرب.


وتتضمن حالة الطوارئ في اليابان إغلاق المطاعم في الساعة الثامنة مساء.
وتخضع العاصمة اليابانية لحالة الطوارئ منذ 12 يوليو تموز الماضي، لكن الإصابات اليومية الجديدة زادت بأكثر من عشرة أضعاف منذ ذلك الحين، إلى حوالي خمسة آلاف في طوكيو، وخمسة وعشرين ألفا بجميع أنحاء البلاد.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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