اليابان توسع حالة طوارئ كورونا بعد ارتفاعات قياسية

الوكيل الإخباري - وسعت اليابان حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا إلى أربع مناطق أخرى بالإضافة إلى طوكيو، اليوم الجمعة بعد ارتفاع قياسي في عدد الإصابات، فيما تستضيف العاصمة دورة الألعاب الأولمبية.



وأعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا حالة الطوارئ في سايتاما، وكاناغاوا، وتشيبا، بالقرب من طوكيو، وكذلك في مدينة أوساكا، غرب البلاد، اعتبارا من يوم الاثنين حتى 31 أغسطس.

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وسيتم تمديد إجراءات الطوارئ المعمول بها بالفعل في طوكيو وجزيرة أوكيناوا، جنوب البلاد، حتى نهاية أغسطس، بعد الألعاب الأولمبية، وحتى الألعاب البارالمبية التي تبدأ في 24 أغسطس.



كما ستخضع خمس مناطق أخرى، بما في ذلك هوكايدو، وكيوتو، وهيوغو، وفوكوكا، لقيود طوارئ أقل صرامة.



وسجلت طوكيو ارتفاعا قياسيا في عدد الحالات الإصابة بكوفيد-19 لمدة ثلاثة أيام متتالية، بما في ذلك 3865 يوم أمس الخميس، قبل تسجيل 3300 حالة أخرى اليوم الجمعة.



وفي وقت سابق يوم الجمعة، أشارت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، إلى أن البالغين في الثلاثينيات من العمر أو أقل يشكلون أغلب حالات الإصابة الأخيرة، وذكّرتهم باتباع الإجراءات الأساسية لمكافحة الفيروسات بما في ذلك ارتداء الكمامات وتجنب إقامة حفلات، وحثتهم على "مشاركة الشعور بالأزمة".



حتى يوم الخميس، تم تطعيم 27 بالمائة من سكان اليابان بشكل كامل، ونسبة كبار السن الذين تم تطعيمهم بالكامل وصلت إلى 71.5 بالمائة.

المصدر : روسيا اليوم