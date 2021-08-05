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الخميس، 05-08-2021 08:14 ص

اليابان.. طفرة دلتا تمثل 90% من إصابات كورونا في طوكيو

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت اليابان أن طفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا تمثل 90% من الإصابات بالفيروس في منطقة العاصمة طوكيو.

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وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا المكلف بإدارة أزمة جائحة كورونا في البلاد، إن "مجلس الوزراء الياباني اقترح توسيع القيود لتشمل ثماني محافظات أخرى لمكافحة ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، مع تزايد المخاوف بشأن الضغوط على النظام الطبي في البلاد، خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو وأماكن أخرى في البلاد".

وأشار ياسوتوشي إلى أن طفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا تسيطر على 90% من الإصابات بالفيروس في منطقة العاصمة طوكيو.


وحذر المسؤولون في البلاد من أن الإصابات بكورونا تتزايد بوتيرة غير مسبوقة، حيث سجلت طوكيو ارتفاعا قياسيا بعدد الإصابات.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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