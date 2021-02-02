الثلاثاء 02-02-2021
الوكيل الاخباري
 

نتائج الثانوية العامة صباح الخميس القادم

تحديد سعر فحص الأجسام المضادة

المعونة الوطنية لـ الوكيل : عائلات تسلمت الدعم النقدي أمس

تحديث النظام الالكتروني الخاص بالفحص المخبري للغذاء

تفاصيل مروعة لدهس فتاة بعد تعرضها لحادث سير عنيف على طريق عمان الزرقاء

مشروع التردد السريع يرى النور

4 اصابات بحادث سير على طريق عمان الزرقاء - صور

مطالبات بتشديد الرقابة على مواكب الافراح وبيوت العزاء

لجان نيابية تواصل مناقشة مشاريع قوانين اليوم

وفيات الثلاثاء 2/2/2021

الثلاثاء، 02-02-2021 10:45 ص

اليابان.. فجوة كبيرة في خطط لقاح كورونا بسبب الاتحاد الأوروبي

GettyImages-1230482761


الوكيل الاخباري - أعرب وزير الإصلاح الإداري، والمسؤول أيضا عن تطعيم السكان في اليابان تارو كونو، اليوم الثلاثاء، عن قلقه بشأن القيود المفروضة على تصدير لقاح فيروس "كورونا".

اضافة اعلان
 

ونقلت وكالة "كيودو"، عن كونو، قوله خلال مؤتمر صحفي: "لا يمكننا ضمان توقيت التسليم بشكل مؤكد وهناك بالفعل تأثير داخل البلاد".


وأوضح أنه قد يكون هناك تأخر في خطط التطعيم. وقال كونو أيضاً إن هناك احتمالاً لوجود "فجوة كبيرة مقارنة بالخطط الأولية".


وأكد الوزير أنه يعتزم إجراء مفاوضات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي بشأن توفير اللقاحات، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وعده "ببذل أقصى الجهود".


وأشار كونو إلى أنه "على الأقل بالنسبة للجزء الذي تم بالفعل توقيع عقد بشأنه، سأطالب بتصدير مبكر".


وتخطط اليابان لبدء تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية اعتباراً من أواخر شباط/فبراير وأوائل نيسان/أبريل، وللأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

 

علاوة على ذلك، سيتم تقديم اللقاح للأشخاص المصابين بأمراض من الفئات المعرضة للخطر وموظفي دور رعاية المسنين والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 64 عاماً. لا يوجد حتى الآن إجماع في الحكومة بشأن تطعيم الفئات العمرية الأصغر سناً دون أمراض خطيرة.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كم

إحصائيات كورونا.. أمريكا تتصدر القائمة عالميا والعراق عربيا

main_image6018789fc1cdd

أميركا تمول أول اختبار ذاتي لكورونا

1

فلسطين تتسلم أول دفعة من لقاح كورونا

rrr

تمديد حالة الطوارئ 30 يوما في الأراضي الفلسطينية

فيروس-كورونا-في-مصر

بريطانيا:انخفاض في إصابات ووفيات كورونا

main_image601830e66e567

وفاة البروفيسور الفلسطيني عبدالستار قاسم بكورونا

أخبار متعلقة
000_1QC68C

الإمارات: 3 وفيات و1501 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-لبنان-846x485

وزيرالصحة اللبناني: البلاد لا تحتمل البقاء مفتوحة بعد الارتفاع الكبير باصابات بكورونا

5f914a67423604289b3a0c50

البحرين: 271 إصابة جديدة بكورونا

122020491454939687657

إيران: 102 وفاة و5960 إصابة جديدة بكورونا

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

الاحتلال: 4 وفيات و3977 إصابة جديدة بكورونا

000_1QC68C

العراق: 5 وفيات و742 إصابة بفيروس كورونا