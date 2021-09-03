اليمن يسجل أكبر عدد وفيات وإصابات يومية بكورونا في شهر

الوكيل الإخباري - سجل اليمن الجمعة أكبر عدد إصابات ووفيات يومية بفيروس كورونا خلال شهر.

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وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية، في بيان، إنها سجلت 27 وفاة و67 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 6 وفيات و51 إصابة الخميس.



وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية في جنوب وشرق البلاد إلى 8018 إصابة توفي منها 1513 حالة بينما تعافى 4937، ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير.

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