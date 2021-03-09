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الثلاثاء، 09-03-2021 04:41 م

اليونان تسجل أصغر حالة وفاة بكورونا لرضيع عمره 37 يوما

اليونان-تسجل-أصغر-حالة-وفاة-بكورونا-لرضيع-عمره-37-يوما


الوكيل الاخباري - نعت اليونان يوم امس الاثنين، رضيعا يبلغ من العمر 37 يوما، هو الأصغر بين ضحايا "كوفيد 19"، البالغ عددهم حوالي 6800 ضحية في أرجاء البلاد.

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وكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على "تويتر": "للأسف كان لدينا اليوم أصغر ضحية للوباء في بلدنا، وهو طفل رضيع قضى 17 يوما من عمره البالغ 37 يوما في محاربة فيروس كورونا".

 

وقالت وزارة الصحة إن الطفل نُقل إلى مستشفى للأطفال في أثينا في منتصف فبراير/ شباط بسبب التهاب في الأنف وحمى، ووضع في العناية المركزة، ثم توفي يوم الأحد، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".


توفي ما يقرب من 6800 شخص بسبب الفيروس في اليونان، بينما يوجد ما يقرب من 480 شخصا في العناية المركزة.


وقالت وزارة الصحة اليونانية الأسبوع الماضي إنها دعت إلى توفير موارد إضافية للمستشفيات الخاصة لأنها اعترفت بأن نظام الصحة العامة في أثينا يتعرض "لضغوط لا تطاق".


سبوتنيك

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