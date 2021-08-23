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الإثنين، 23-08-2021 01:58 م

اليونان تسجل ثاني حالة وفاة لشخص مطعم ضد كورونا

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الوكيل الاخباري- أفادت محطة التلفزيون اليوناني العام بأن البلاد سجلت ثاني حالة وفاة لشخص تم تطعيمه بالكامل ضد فيروس كورونا.

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وذُكر أن مسنا، يبلغ من العمر 77 عاما، توفي في وحدة العناية المركزة بمستشفى زاكينثوس، ليلة الأحد.

وأوضحت القناة التلفزيونية اليونانية أن المريض أدخل إلى قسم مرضى الفيروس التاجي في 30 يوليو، وكان يخضع منذ 10 أغسطس، للتنفس الصناعي.

وقال القناة التلفزيونية في إفادتها أن "الرجل سبق وأن تم تطعيمه، لكن مناعته ضعفت بسبب مرض كامن خطير للغاية، وبسببه تلقى، وفقا للمعلومات الواردة من المستشفى، أدوية فعالة تؤثر بشكل كبير على فعالية اللقاح".

وكان، نيكوس كارافيلوس، مدير وحدة العناية المركزة الثانية في مستشفى بابانيكولاو في مدينة سالونيكي، قد أبلغ عن أول حالة وفاة لمريض تم تطعيمه بالكامل ضد فيروس كورونا، ولم يكن يعاني من أمراض مزمنة ، واصفا الحادثة بأنها استثنائية.

يشار إلى أن اليونان تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا يوميا. وأصيب حتى يوم 22 أغسطس، ما يقرب من 560 ألف شخص في البلاد منذ بداية الجائحة، توفي منهم 13384 شخصًا.

المصدر: روسيا اليوم

 

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