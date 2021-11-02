الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة متمردي إقليم تيغراي

دورة تدريبية حول معايير الرقابة الداخلية بالبلقاء التطبيقية

اليونان تفرض تدابير مشددة على غير الملقحين ضد فيروس كورونا

استقالة وزير الدفاع الأوكراني

اليرموك تستضيف العرض المسرحي شموسة حول مئوية الدولة

وفد من مبادرة ولي العهد يزور جامعة آل البيت

وزير خارجية لبنان: السعودية تملي شروطا مستحيلة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الأمم المتحدة تدين بشدة تفجيرا استهدف مستشفى بكابول

التحالف يعلن تدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

الثلاثاء، 02-11-2021 11:05 م

اليونان تفرض تدابير مشددة على غير الملقحين ضد فيروس كورونا

f


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة اليونانية الثلاثاء أنه سيتعين على غير الملقحين ضد فيروس كورونا أن يبرزوا اعتبارا من يوم السبت نتيجة سلبية لفحص كشف الإصابة بالوباء لكي يُسمح لهم بدخول الإدارات العامة والمتاجر والمصارف.

وسيتعين على موظفي القطاعين العام والخاص ممن لم يتلقوا اللقاح، إبراز نتيجة فحص سلبي مرتين أسبوعيا على أن يجروه على نفقتهم الخاصة.

وتمت مضاعفة غرامات المطاعم والمتاجر التي لا تلتزم بالتدابير الصحية التي تفرضها الحكومة لتصل إلى خمسة آلاف يورو.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 8

بريطانيا تسجل 293 وفاة 33865 إصابة بكورونا

كورونا

كندا تسجل 25 وفاة و1370 إصابة جديدة بفيروس كورونا

equnjdc3iu4fub93ja5h

6 أطعمة يجب أن تكثر منها بعد تلقي لقاح كورونا

ea6700c8-bd42-4de5-9518-3befe0a30c06

دراسة تحسم الجدل.. لقاح كورونا أقوى 5 مرات من مناعتنا!

2020_6_20_4_40_23_90

روسيا تسجل 39008 إصابة جديدة و1178 وفاة بفيروس كورونا

teen-vaccine-1

البحرين تقر لقاح فايزر لتطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما

أخبار متعلقة
61600a884236047ba31426b1

الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ27 ألفا في روسيا

كورونا 4

بريطانيا تسجل 122 وفاة و 40701 إصابة بكورونا

1020216112645679605766

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا اليوم

615eb8df4c59b776d23e00cc

روسيا: إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2020

615ac4f54c59b74eef50c522

روسيا أنتجت حوالي 170 مليون لقاح مضاد لكورونا منذ مطلع 2021

920211605544538447095

المغرب: بدء التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا