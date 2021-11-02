اليونان تفرض تدابير مشددة على غير الملقحين ضد فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة اليونانية الثلاثاء أنه سيتعين على غير الملقحين ضد فيروس كورونا أن يبرزوا اعتبارا من يوم السبت نتيجة سلبية لفحص كشف الإصابة بالوباء لكي يُسمح لهم بدخول الإدارات العامة والمتاجر والمصارف.



وسيتعين على موظفي القطاعين العام والخاص ممن لم يتلقوا اللقاح، إبراز نتيجة فحص سلبي مرتين أسبوعيا على أن يجروه على نفقتهم الخاصة.



وتمت مضاعفة غرامات المطاعم والمتاجر التي لا تلتزم بالتدابير الصحية التي تفرضها الحكومة لتصل إلى خمسة آلاف يورو.

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