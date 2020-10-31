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السبت، 31-10-2020 02:48 م

اليونان تمدد حظر التجول الليلي

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الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم السبت، إن اليونان ستمدد حظر التجول الليلي وستغلق المطاعم والحانات في أكثر المناطق اكتظاظا بالبلاد لمدة شهر للحد من تسارع انتشار الإصابة بفيروس كورونا، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

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وتقرر توسيع نطاق حظر التجول على الحركة ليلا، والذي يطبق الآن على المناطق الأكثر تضررا، بحيث يشمل جميع أنحاء البلاد اعتبارا من منتصف الليل حتى الخامسة صباحا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني في خطاب عام "هذه القواعد الجديدة... ترتكز على مصدرين يؤديان إلى انتشار الفيروس وهما الترفيه وحركة المواطنين".


وستظل شركات البيع بالتجزئة والمصانع والمدارس مفتوحة إلى جانب القطاعات الخدمية مثل الفنادق وصالونات تصفيف الشعر.


وتؤثر عمليات الإغلاق على أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في البلاد إذ يبلغ عدد سكان أتيكا 3.9 مليون نسمة والمناطق الشمالية حوالي 1.5 مليون.


وسجلت اليونان ذروة جديدة لحالات "كوفيد-19" بلغت 1690 حالة جديدة يوم أمس الجمعة وخمس وفيات ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ ظهور الفيروس في أواخر فبراير/ شباط إلى 620.

 

المصدر: سبوتنيك


 




 

 


 

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