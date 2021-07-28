اليونان ستقدم 150 ألف جرعة لقاح للأردن

الوكيل الإخباري - بحث الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لدى لقائهما في العاصمة اليونانية أثينا الأربعاء، سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة.





وجدد التأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الأردن واليونان وقبرص، وبما يحقق مصالح البلدان الثلاثة وشعوبهم، ويسهم في تنمية المنطقة.

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وعبر الملك عن خالص تقديره لنجاح هذه القمة الثلاثية، مؤكدا أن "المحادثات التي أجريناها معكم على المستوى الثنائي، بل ومع قبرص أيضا، تعني أنه أمامنا الكثير لنقوم به ونتابعه".



بدوره، قال رئيس الوزراء اليوناني إن بلاده ستقدم للأردن 150 ألف جرعة لقاح ضد كورونا، في إطار الجهود المشتركة في مواجهة الجائحة.



وفي تصريحات في بداية اللقاء، وصف رئيس الوزراء اليوناني المباحثات على المستوى الثلاثي وعلى المستوى الثنائي بـ "المهمة جدا"، مضيفا "أن هذه فرصة مهمة للنظر إلى تفاصيل علاقاتنا الثنائية، وقد حددنا مجالات كثيرة للتعاون تتجاوز الأجندة الجيوسياسية التي نركز عليها".