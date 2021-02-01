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الإثنين، 01-02-2021 03:32 م

إذا تمت الموافقة عليه

اليونان : لا نستبعد استخدام اللقاحين الروسي والصيني ضد كورونا

نت
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال الممثل الرسمي للحكومة اليونانية خريستوس تارانتيليس، إن بلاده لا تستبعد استخدام لقاح روسي ضد فيروس كورونا، إذا تمت الموافقة عليه من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).

وردا على سؤال، حول هل ترغب حكومة اليونان بالحصول على لقاحات ضد كوفيد من روسيا والصين إذا تمت الموافقة عليها من قبل EMA، أشار تارانتيليس، إلى أن اليونان تتصرف في إطار أوروبا.

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وأضاف تارانتيليس: "بالطبع، مثل أي حكومة، ستبذل حكومتنا دائما قصارى جهدها في القضايا التي تتعلق بالصحة العامة".

 

تحصل اليونان على لقاحات Pfizer / BioNTech و Moderna. ومن المتوقع أن يبدأ شحن لقاح AstraZeneca، والذي تمت الموافقة عليه في 29 يناير من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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