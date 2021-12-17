اليونيسف تحذر: موجة أخرى من إغلاق المدارس ستكون كارثية على الأطفال

الوكيل الاخباري - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن موجة أخرى من إغلاق المدارس "ستكون كارثية" على الأطفال، وسط تزايد حالة عدم اليقين مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في جميع أنحاء العالم.



وفي بيان صادر اليوم الجمعة، أشارت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور، إلى أن حالات كوفيد-19 ترتفع من جديد في جميع أنحاء العالم، مدفوعة بشكل متزايد بانتشار متغير أوميكرون الجديد الذي يعمل خبراء الصحة العامة والعلماء على فهمه.



ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن فور قولها: "وسط تزايد حالة عدم اليقين، تنظر حكومات عدة فيما إذا كانت ستبقي المدارس مفتوحة.



شيء واحد نعرفه على وجه اليقين: موجة أخرى من إغلاق المدارس على نطاق واسع ستكون كارثية على الأطفال".



وأشارت إلى أن الأدلة واضحة وتسلط الضوء على أن إغلاق المدارس لفترة طويلة على الصعيد الوطني؛ ومحدودية الموارد للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور؛ والافتقار للوصول إلى التعليم.



كل ذلك يؤدي إلى القضاء على عقود من التقدم في التعليم، كما انتشرت جائحة الظل المتمثلة في عمالة الأطفال وزواج الأطفال وقضايا الصحة العقلية.

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