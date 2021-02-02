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الثلاثاء، 02-02-2021 08:35 م

امريكا : بعد وفاته بـ 18 يوماً نتيجة كورونا تم الاكتشاف بانه حي

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الوكيل الاخباري - كشف تقرير نشرته مجلة Newsweek الأمريكية في الثاني من فبراير/شباط  2021 أنه رغم إعلان أحد المستشفيات عن وفاة رجل برتغالي، لكن تبين أنه على قيد الحياة بعد 18 يوماً من جنازته المفترضة ودفنه.

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التقرير أشار إلى أن وفاة الرجل البالغ من العمر 92 عاماً الذي ينتمي لقرية ميليروس دي بوياريس بمدينة فييرا، شمالي البرتغال، قد أُعلنت في 10 يناير/كانون الثاني 2021.

 

فيما قال التقرير إن الرجل المسن دخل مستشفى دي أوليفيرا دي أزميس، في مدينة سانتا ماريا دا فييرا ثم مكث به لمدة شهرين تقريباً، جراء معاناته من مشكلات في الجهاز التنفسي، ثم معاناته من فيروس كورونا وبعد إبلاغ المستشفى أسرة الرجل بوفاته في 10 يناير/كانون الثاني، أُقيمت جنازته بعد يومين.


من جانبه قال نجل الرجل، أوريلينو فييرا، لصحيفة Jornal de Notícias البرتغالية: إن المستشفى اتصل بشقيقته لإبلاغها بالوفاة، ولكنه حاول رؤية جثمان والده دون جدوى.


كذلك قال نجل الرجل البرتغالي: "كنت مصراً على رؤية الجثة، لأن شيئاً ما جعلني أشك في أنه قد لا يكون والدي، لكنهم لم يسمحوا لي وتفهّمت ذلك".


التقرير أشار إلى أنه وفي تحول غريب في الأحداث، في يوم السبت 30 يناير/كانون الثاني 2021 أُبلغت الأسرة أن وفاة قريبها كانت "خطأً" وأن الرجل ما يزال على قيد الحياة، حسبما ذكرت الصحيفة.


 




 

 


 

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