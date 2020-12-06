امريكا تحدد موعد البدء باعطاء لقاح فايزر ضد كورونا

الوكيل الاخباري - قال جيمس هيلدريث، عضو اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية امس السبت، إنه قد يتم البدء في اعطاء مطعوم كورونا في الولايات المتحدة بحلول يوم الجمعة المقبل، وذلك في حال الحصول على ترخيص باستخدام اللقاح من جانب الإدارة لشركة فايزر .

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وأضاف هيلدريث في مداخلة مع برنامج "ويك إند توداي" الذي تبثه شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أنه من المقرر أن تصوت اللجنة خلال اجتماعها الخميس المقبل على الاستخدام الطارئ للقاح، وذلك بعد مراجعة البيانات من شركة فايزر.

المصدر - البيان



