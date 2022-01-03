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الإثنين، 03-01-2022 07:41 م

اميركا تسمح بالجرعة المعززة للأطفال من 12 إلى 15 عاما

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الوكيل الاخباري - صرحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (أف دي أيه)، الاثنين، بالاستخدام الطارئ للجرعات المعززة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما. اضافة اعلان


وأعلنت الهيئة، على موقعها، تقصير الوقت اللازم قبل تلقي الجرعة معززة من ستة أشهر على الأقل بعد الانتهاء من الجرعتين الأساسيتين، إلى خمسة أشهر على الأقل، لكل من يبلغ من العمر 12 عاما أو أكبر.

وكانت السلطات الصحية قد سمحت بتطعيم هذه الفئة من الأطفال ضد كورونا، بدءا من مايو الماضي. 


وقال أحد كبار المنظمين الذي يشرف على مكتب اللقاحات بالوكالة، بيتر ماركس، إن الجرعة المعززة "قد تساعد في توفير حماية أفضل ضد كل من متغيرات دلتا و أوميكرون"، مشيرا إلى أن المتحور الأحدث، "يبدو أنه أكثر مقاومة قليلا لمستويات الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها بفعل الجرعتين الأساسيتين". 


ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هذا الأسبوع لمراجعة قرار إدارة الغذاء والدواء. 


وأشارت إدارة الغذاء والدواء، إلى أنها اعتمدت على بيانات السلامة والفاعلية التي أجرتها السلطات الصحية في "الاحتلال الإسرائيلي" على أكثر من 6300 شخص في تلك الفئة العمرية. 


كما اعتمد المنظمون على معطيات الاحتلال في تقصير الفترة بين الجرعتين الثانية والثالثة من لقاح فايزر، فضلا على أنه لم تظهر أي مشكلات سلامة جديدة في الولايات المتحدة بين أكثر من أربعة ملايين شخص في سن 16 عاما أو أكبر تلقوا جرعة ثالثة على الأقل بعد خمسة أشهر من الجرعة الثانية. 

 




 

 


 

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