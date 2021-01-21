اميركا: وفيات كورونا تتخطى ضحايا الحرب العالمية الثانية

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة الاميركية ليل الاربعاء، ان الحصيلة الاجمالية لوفيات كورونا التي سجلتها البلاد لغاية الان، تزيد على حصيلة القتلى العسكريين الذين سقطوا في الحرب العالمية الثانية.

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واوضحت الوزارة ان عدد الوفيات في اميركا بلغ 405400 وفاة، بحسب بيانات مركز جامعة جونز هوبكنز ، المتخصص بمتابعة اصابات ووفيات كورونا، في حين ان العسكريين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية عددهم 405399 قتيلاً بحسب أرقام وزارة شؤون قدامى المحاربين.



وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فان تلك الحصيلة تعكس الحجم الهائل للخسائر البشرية التي تسببها جائحة كورونا في الولايات المتحدة مع بداية عهد الرئيس الجديد جو بايدن.

وقال بايدن في خطاب القسَم "نحتاج إلى كامل قوتنا لمواجهة الشتاء القاتم"، مضيفاً نحن "ندخل ما قد يكون أقسى فترة من الفيروس وأكثرها فتكا".



--(بترا)

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