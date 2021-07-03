السبت 03-07-2021
الوكيل الاخباري

1.4 مليون متر مكعب من المياه سحبت نتيجة اعتداءات على الخطوط في 2020

استراتيجية وطنية لقطاع التعدين والثروات المعدنية قريباً

فلسطين .. إعلان حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة كورونا

لجنة وزارية ستقدم تقريراً مفصلاً للخصاونة عن حال القطاعات كافة ومعالجة مشاكلها

لا وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

لجنة الإصلاح 'لم تبحث' أعداد المقاعد أو توزيعها في قانون الانتخاب

متلقي الجرعتين المغايرتين يرفض فحص النخاع الشوكي وجميع فحوصه الأخرى سليمة

النجار: نتعامل مع التزويد المائي للصيف بمسؤولية ولاداعي للقلق

المملكة تشهد أحداثا ساخنة صباح اليوم

الأمن ينفي رفع قيمة مخالفات السير

السبت، 03-07-2021 12:29 م

انتاج نصف مليار كمامة في الأردن خلال جائحة كورونا

thumbs_b_c_0f5c780de637c1ecb23ab2dad11a487d


الوكيل الإخباري -  أنتجت المصانع المحلية حوالي نصف مليار كمامة منذ بدء أزمة جائحة فيروس كورونا لسد احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض.

اضافة اعلان


وأكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المملكة أصبح لديها اكتفاء وفائض من الكمامات الطبية الجراحية المصنعة محليا.


واشار إلى أن الأردن قبل الجائحة كان يصنع كمامات بطاقة إنتاجية لا تزيد على 20 الف كمامة يوميا، وارتفعت إلى 5ر5 مليونا بعد انتشار الوباء، ما سمح للمصانع بالتوجه نحو الأسواق التصديرية بعد تغطية حاجة السوق المحلية.


وبين أن مصانع الألبسة المحلية أنتجت خلال جائحة كورونا جزءا مهما من الكمامات بعد أخذ موافقات وشهادات من الجهات المعنية، فيما المصانع التابعة لقطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية هي التي تنتج الكمامات بالأصل.


واوضح أن صادرات المملكة من الكمامات الطبية بلغت العام الماضي ما يقارب 100 مليون كمامة بقيمة 16 مليون دينار، وصلت لأسواق 30 دولة حول العالم.


واشار المهندس قادري إلى أن السعودية استحوذت على النصيب الأكبر من صادرات الكمامات الأردنية بقيمة بلغت نحو 10 ملايين دينار، تلتها قطر والمملكة المتحدة والعراق والولايات المتحدة ومصر وجواتيمالا وفلسطين وألمانيا والكويت.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كط

فلسطين .. إعلان حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة كورونا

وفات

لا وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

60a23b984236044533545df3

إصابات كورونا اليومية في روسيا تفوق الـ 24 ألف إصابة

bharat-biotech-seeks-govt-aid-to-boost-covid-vaccine-production

الهند تثبت فعالية لقاح 'كوفاكسين' المضاد لكورونا

1120204211725883644095

ارتفاع حالات كورونا النشطة في الأردن

المانيا

في سابقة عالمية .. ألمانيا تصدر توصية بخلط لقاحات كورونا

أخبار متعلقة
المانيا

في سابقة عالمية .. ألمانيا تصدر توصية بخلط لقاحات كورونا

السعودية-رائدة-في-اتخاذ-الإجراءات-الاحترازية-الأخيرة-ضد-كورونا-الجديد-1

العراق يسجل ارتفاعاً بأعداد وفيات كورونا

وفيات

5 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

وفاتان

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

00fd68dd-5443-4560-9897-ab2f1d3a9f7e_16x9_1200x676

رقم صادم.. لقاح كيورفاك الألماني يعلن نسبة فاعليته ضد كورونا

thumbs_b_c_a02ce08968740cae7b3e163b335537eb

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين