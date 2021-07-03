انتاج نصف مليار كمامة في الأردن خلال جائحة كورونا

الوكيل الإخباري - أنتجت المصانع المحلية حوالي نصف مليار كمامة منذ بدء أزمة جائحة فيروس كورونا لسد احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض.

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وأكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المملكة أصبح لديها اكتفاء وفائض من الكمامات الطبية الجراحية المصنعة محليا.



واشار إلى أن الأردن قبل الجائحة كان يصنع كمامات بطاقة إنتاجية لا تزيد على 20 الف كمامة يوميا، وارتفعت إلى 5ر5 مليونا بعد انتشار الوباء، ما سمح للمصانع بالتوجه نحو الأسواق التصديرية بعد تغطية حاجة السوق المحلية.



وبين أن مصانع الألبسة المحلية أنتجت خلال جائحة كورونا جزءا مهما من الكمامات بعد أخذ موافقات وشهادات من الجهات المعنية، فيما المصانع التابعة لقطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية هي التي تنتج الكمامات بالأصل.



واوضح أن صادرات المملكة من الكمامات الطبية بلغت العام الماضي ما يقارب 100 مليون كمامة بقيمة 16 مليون دينار، وصلت لأسواق 30 دولة حول العالم.



واشار المهندس قادري إلى أن السعودية استحوذت على النصيب الأكبر من صادرات الكمامات الأردنية بقيمة بلغت نحو 10 ملايين دينار، تلتها قطر والمملكة المتحدة والعراق والولايات المتحدة ومصر وجواتيمالا وفلسطين وألمانيا والكويت.