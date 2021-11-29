الإثنين 29-11-2021
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 29-11-2021 11:31 ص

انتشار سريع في عدوى كورونا وموجة رابعة متوقعة في جنوب إفريقيا

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الوكيل الاخباري- قال خبير صحة في جنوب إفريقيا إن البلاد تشهد انتشارا سريعا في معدلات العدوى ونتوقع موجة رابعة من كورونا.

وبحسب وكالة "رويترز" أضاف خبير الأمراض المعدية في جنوب إفريقيا سالم عبد الكريم، "هنالك المزيد من الإصابات المتكررة لكن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة بـ كوفيد 19 الشديد".

وتابع قائلا: "إن لقاحات كوفيد الحالية ربما تكون فعالة في الوقاية من الأمراض الشديدة الناتجة من الإصابة بأوميكرون" لكنه في الوقت نفسه أكد أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان أوميكرون يؤدي إلى أعراض سريرية أكثر شدة من المتغيرات السابقة.

وأضاف الخبير أنه يتوقع أن تتخطى البلاد 10 آلاف حالة إصابة يوميا بنهاية الأسبوع.

من ناحية أخرى لفت الخبير إلى أنه هنالك 11 دولة أبلغت عن حالات الإصابة بالمتحور الجديد أوميكرون، منوها بأن إغلاق الحدود "ليس له أي فائدة تقريبا".

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المصدر: روسيا اليوم

 

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