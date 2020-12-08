انجاز طبي سعودي حول فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - حققت السعودية المركز الأول عربيًا والمركز السابع عشر على مستوى العالم، في جهود الجامعات لنشر أبحاث كورونا؛ حيث مثلت نسبة الأبحاث السعودية 1.8 % من الإنتاج البحثي العالمي.

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وقال وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، إن الجامعات السعودية نشرت ما نسبته 83.4 % من إنتاج المملكة لأبحاث كورونا، وذلك بجهود وطنية بدأت منذ تفشي الجائحة على مستوى العالم.



وأكد وزير التعليم السعودي حرص الوزارة على تنظيم جملة من الفعاليات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية والباحثين والأكاديميين، إلى جانب تنسيق جهود الجامعات من خلال ورش عمل تخصصية للرفع من كفاءة الأبحاث وإسهامها للتصدي لـCOVID 19، ومناقشة سبل الوقاية والعلاج منه، إضافة إلى استثمار القدرات البحثية لمنسوبي الجامعات والمراكز البحثية، وذلك بإيجاد حلول علمية تسهم بعلاج هذه الجائحة والحد من آثارها.

المصدر - عاجل



