الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات التداول انخفاض أسهم شركة الأدوية البريطانية "أسترا زينيكا" لليوم الثالث على التوالي، وسط حالة من الشكوك بشأن فعالية لقاح فيروس كورونا.

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وانخفضت أسهم شركة الأدوية، اليوم الأربعاء، بنسبة 0.66% لتصل إلى 79.47 جنيه استرليني. ومنذ بداية الأسبوع، فقدت 4.4% من قيمتها بعد إعلان الشركة، يوم الاثنين الماضي، أن البيانات التي أظهرتها التجارب السريرية للقاح الذي طوره علماء من جامعة أكسفورد أظهرت فعالية متوسطة تبلغ 70%.



ووفقًا لشركة الأدوية، تلقى المتطوعون نوعين مختلفين من جرعات اللقاح، أظهر أحدهما فعالية بنسبة 90% والآخر بنسبة 62%.



وأفادت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق من اليوم، أن اللقاح أظهر فعالية كبيرة، وتم اختباره على متطوعين لا تزيد أعمارهم عن 55 عامًا.



وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، صرحت شركة "فايزر" الأمريكية، أن لقاحها فعال بنسبة تزيد عن 90% ضد كورونا وقالت لشركة "مودرنا" الأمريكية في 16 نوفمبر إن لقاحها فعال بنسبة 94.5 في المئة.



في غضون ذلك، أظهر لقاح "سبوتنيك - V" الروسي في 11 نوفمبر فاعلية بنسبة 92% خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

المصدر: سبوتنيك



