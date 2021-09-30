انخفاض اصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و333 حالة حتى صباح الخميس.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و710 اشخاص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 7 حالات وفاة أمس الاربعاء.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 822 ألفاً و892 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 799 ألفا و849 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 234 مليوناً و85 الفا و644 حالة، شفي منها 210 ملايين و896 ألفا و24 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و788 ألفا و615 شخصا حول العالم.

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