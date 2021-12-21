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الثلاثاء، 21-12-2021 11:45 ص

انخفاض عدد الإصابات بكورونا إلى تحت 26 ألفا في روسيا

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الوكيل الإخباري-سجلت السلطات الصحية في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 25907 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و1027 حالة وفاة، مقابل 27022 إصابة و1019 وفاة في اليوم السابق.

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وأصبح هذا المؤشر للإصابات اليومية في روسيا الأدنى منذ 6 أكتوبر الماضي.
ويعود أكبر عدد من الإصابات اليومية إلى مدينة سان بطرسبورغ (2075 حالة) تليها العاصمة موسكو (1906 حالة) ثم مقاطعة موسكو (1811 حالة).


وتماثل 40219 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 30059 مريضا في اليوم السابق.


وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء 10 ملايين و267719 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 299249 حالة، فيما تعافي من كورونا 9 ملايين و55199 شخصا.

 

روسيا اليوم

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