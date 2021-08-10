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الثلاثاء، 10-08-2021 08:00 م

انخفاض في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات بالجزائر

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ثاني يوم على التوالي تنخفض فيه الإصابات اليومية تحت حاجز الألف منذ 14 يوليو.

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وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الإصابات وارتفاع في الوفيات، مقارنة مع أمس الاثنين الذي سجلت فيه 992 إصابة و28 وفاة بالمرض.


وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الجزائر إلى183347، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 4618.


وتماثل 685 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المتعافين من المرض إلى 122759، فيما يوجد 32 مريضا بوحدات العناية المركزة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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