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الأربعاء، 02-06-2021 10:23 ص

انخفاض معدلات الإصابة والوفيات بكورونا عالميا خلال أسبوع

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الوكيل الاخباري- أعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاض معدل الإصابات بكورونا في العالم، خلال اسبوع بنسبة 15%، وانخفاض معدل الوفايات بنسبة 7%، وذلك بعد تسجيل 3.5 مليون إصابة، وأكثر من 78 ألف حالة وفاة.

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وقالت منظمة الصحة العالمية في نشرتها الوبائية الأسبوعية: "تواصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والوفيات خلال الأسبوع الماضي في الانخفاض. تم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 3.5 مليون حالة، وأكثر من 78 ألف حالة وفاة، أي بنسبة 15٪ و 7٪ على التوالي أقل مما كانت عليه في الأسبوع السابق".

وأفيد بتسجيل 3.550.456 إصابة جديدة و78667 حالة وفاة في العالم في الفترة من 24 إلى 30 مايو، وحتى تاريخ 30 مايو، سُجل ما مجموعه 169.604.858 إصابة و3.530.837 حالة وفاة بين المرضى بكورونا في العالم.

وارتفع معدل الإصابة الأسبوع الماضي في إفريقيا بنسبة 22٪، وفي منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 6٪، في حين  انخفض عدد الإصابات الجديدة في أوروبا بنسبة 26٪، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 24٪، وفي أمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 2٪، وفي شرق المتوسط بنسبة 1٪.

ورُصد ارتفاع معدل الوفيات في إفريقيا بنسبة 11٪، لكنه انخفض في شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 18٪، وفي أوروبا بنسبة 17٪، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 8٪، وفي غرب المحيط الهادئ بنسبة 2٪، وفي أمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 1٪.

أما في أوروبا فقد أصيب أكثر من 430 ألف شخص في سبعة أيام، وتوفي أكثر من 11 ألفا، وسجلت في الأمريكتين أكثر من 1.1 مليون إصابة جديدة، وأكثر من 31 ألف حالة وفاة خلال السبعة أيام.

ورصد الأطباء في جنوب شرق آسيا أكثر من 1.5 مليون مصاب، فيما توفي أكثر من 29 ألف شخص خلال الإسبوع.

وارتفع  عدد المصابين بالعدوى في الهند بأكثر من 1.3 مليون في أسبوع، تليها البرازيل بأكثر من 420 ألف حالة جديدة، فالأرجنتين بأكثر من 219 ألفا، ثم الولايات المتحدة بأكثر من 153 ألفا، وكولومبيا بأكثر من 150 ألفا، وإيران بأكثر من 69 ألفا، وروسيا بأكثر من 61 ألفا، وفرنسا بأكثر من 60 ألفا، وتركيا بأكثر من 57 ألفا، ونيبال بأكثر من 47 ألفا، وتشيلي بأكثر من 46 ألفا وإندونيسيا بأكثر من 39 ألف شخص.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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