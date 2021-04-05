انخفاض معدل الوفيات والإصابات اليومية بكورونا في إيطاليا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 10680 إصابة و296 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع لكلا المؤشرين.

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ويأتي هذا بعد أن سجلت إيطاليا يوم 1 نيسان/أبريل 23649 إصابة بفيروس كورونا، وفي 2 نيسان/أبريل 21932، وفي 3 نيسان/أبريل 21261، وفي 4 نيسان/أبريل 18025 حالة.

وشهد مؤشر الوفيات كذلك انخفاضا حيث بلغ يوم 1نيسان/ أبريل 501 حالة، وفي 2 نيسان/أبريل 481، وفي 3 نيسان/ أبريل 376، وفي 4نيسان/ أبريل 326 حالة.



وتعتبر إيطاليا سابع دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.



ووضعت الحكومة الإيطالية جميع أراضي البلاد ضمن قائمة "المنطقة الحمراء"، لتعلن فيها أشد درجات الإغلاق صرامة حتى يوم الإثنين كإجراء احترازي، على الرغم من أن وزارة الصحة قالت إن معدل الإصابات آخذ في الانخفاض.

روسيا اليوم