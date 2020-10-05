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الإثنين، 05-10-2020 09:32 ص

انخفاض وفيات كورونا واستقرار الإصابات في مصر

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الوكيل الاخباري - انخفاض حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في مصر، الأحد، لتسجل 11 وفاة وذلك مقابل و14 وفاة أمس.

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واستقرت إصابات كوفيد-19 في مصر عند 108 حالات،مقابل 109 إصابات يوم السبت، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة المصرية.


وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان، "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها و5981 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران. كما سمحت منذ 21 سبتمبر/أيلول بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك 



 




 

 


 

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