اندونيسيا تعتمد لقاح سينوفاك الصيني والرئيس سيتلقى الجرعة الأولى

الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين، الثلاثاء، إن بلاده ستبدأ في 13 يناير الجاري حملة تطعيم جماهيرية للوقاية من مرض كوفيد-19.



وأضاف الوزير في بيان أن البرنامج يبدأ في العاصمة جاكرتا وسيكون الرئيس جوكو ويدودو أول من يتلقى جرعة اللقاح، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تبدأ حملات التطعيم في أجزاء أخرى من البلاد في اليوميين التاليين.



وذكرت الحكومة في وقت سابق أن 1.3 مليون من العاملين في الأطقم الطبية التي تكافح جائحة كورونا في البلاد سيكونون ضمن أوائل من يتلقى اللقاح الذي تصنعه شركة "سينوفاك" الصينية.

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المصدر: روسيا اليوم



