انطلاق التطعيم الشامل ضد كورونا في أوروبا اليوم

الوكيل الإخباري - بدأت دول أوروبية حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، معتمدة اللقاح الذي أنتجه شركتي "فايزر" الأمريكية، و"بيونتك" الألمانية، تزامنا مع القيود المشددة بسبب تدهور الوضع الوبائي.

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وفي وقت سابق أعربت المفوضية الأوروبية عن أملها في أن تنطلق حملة التطعيم ضد الفيروس في 27-29 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ دول أوروبية حملة التلقيح اليوم الأحد، ومن بين هذه الدول ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والنمسا، وإستونيا، وليتوانيا، وبولندا، وبلغاريا.

ولم تستطع دول الاتحاد الأوروبي البدء في التطعيم قبل الموافقة على الدواء على مستوى الاتحاد الأوروبي.





وستبدأ أيرلندا، حملة تطعيم في 30 ديسمبر، وفي بلجيكا من المقرر أن تنطلق حملة التطعيم غدا الاثنين.





وقد سمحت المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي، بدخول لقاح "فايزر - بيونتك" إلى السوق الأوروبية، بعد تقييم إيجابي من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).

المصدر : روسيا اليوم

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