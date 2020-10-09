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الجمعة، 09-10-2020 02:14 م

ايران: تسجيل 210 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الجمعة، حالة الطوارئ في النظام الصحي للبلاد، وأصدرت أمرا بمنع إجراء أي عمليات جراحية في المستشفيات الإيرانية إلا للحالات الطارئة حتى إشعار آخر.

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يأتي ذلك، بهدف إتاحة المجال لاستقبال مصابي فيروس كورونا في ظل اشتداد حدة تفشي الوباء في إيران.


ويبدأ في طهران يوم غد السبت تنفيذ قرار صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، بإلزام المواطنين ارتداء الكمامات في كل الأماكن العامة والخاصة بما في ذلك الشوارع، وستبدأ قوات الباسيج بتوزيع كمامات مجانية في الساحات الرئيسية على المواطنين.


وكانت محافظة طهران أعلنت إعادة فرض بعض إجراءات الإغلاق في العاصمة الإيرانية لمدة أسبوع كامل، وسط زيادة تفشي الفيروس.


في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 4142 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 492.378.


كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 210 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 28.098.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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