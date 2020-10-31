السبت 31-10-2020
الوكيل الاخباري

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السبت، 31-10-2020 03:40 م

ايران: تسجيل386 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ، عن تسجيل 7820 إصابة جديدة و386 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ليرتفع إجمالي المصابين إلى 612772 مصابا، والوفيات إلى 34864 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 481930 شخصا.

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ولايزال 5185 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، فيما ارتفع عدد التحاليل حتى اليوم السبت إلى 4 ملايين و929005 تحاليل.


وتم تصنيف 27 إقليما إيرانيا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها طهران وأصفهان وقم.


وهناك 4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وهي هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان.


المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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