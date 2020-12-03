ايران تعلن موعد انتاج لقاح ضد فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن مرحلة الاختبارات البشرية على النسخة المحلية للقاح فيروس كورونا بدأت بالفعل، مشيرا إلى أن بلاده ستبدأ بإنتاج اللقاح بحلول العام الجديد.

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وفي تصريح له على هامش اجتماع اللجنة الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا، قال نمكي: "تعمل إيران على توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، عبر 3 مسارات"، مضيفا: "أحد هذه المسارات يتمثل في شراء اللقاح من وحدة (كوفاكس) التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تعمل على تزويد جميع دول العالم بهذا المنتج".

المصدر - روسيا اليوم



