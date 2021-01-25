ايطاليا تستخدم مخزون اللقاحات لديها للجرعة الثانية

الوكيل الاخباري -

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أعلنت ايطاليا اليوم الاثنين، أنها ستستخدم الجرعات المتوفرة لديها من لقاح كورونا لإعطاء الجرعة الثانية للكوادر الطبية.ونقلت وكالة (آكي) للأنباء، عن نائب وزير الصحة بييرباولو سيليري قوله، "ان تقليص توريد الجرعات الذي أبلغت عنه شركتا فايزر وأسترازينيكا، سيؤدي إلى تأخير أوقات التطعيم المقررة لمن هم فوق سن 80 عاما لحوالي أربعة أسابيع، وحوالي 6 إلى 8 أسابيع لبقية السكان، مشيرا إلى أن الجرعات ستستخدم لإعطاء الجرعة الثانية في الموعد المحدد للذين تلقوا الجرعة الأولى أصلا، "أي للعاملين الصحيين قبل كل شيء".وفي السياق، سجلت ايطاليا، اليوم انخفاضا بالمعدل اليومي لوفيات واصابات كورونا، بــ 299 وفاة و11629 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 85461 وفاة.