ايطاليا تسجل زيادة قياسية بإصابات كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أنها سجلت زيادة قياسية اليوم الجمعة في إصابات كورونا بلغت 50599 إصابة، مقابل 44595 اصابة سجلت يوم أمس الخميس.

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وحسب إحصاءات الوزارة الايطالية، انخفض عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس اليوم الجمعة إلى 141 وفاة.



ووصل عدد الوفيات التراكمي بسبب فيروس كورونا في ايطاليا إلى 136386 وفاة، ما يضعها ثاني اعلى بلد أوروبي في عدد الوفيات بعد بريطانيا.



وسجلت ايطاليا 5.57 مليون إصابة منذ ظهور الوباء في شباط العام الماضي.